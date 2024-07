Wszystkie służby państwa muszą w takich sprawach działać bezkompromisowo i bez zbędnej zwłoki – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o doniesienia o zatrzymaniu pracownika WBH, który miał posiadać tysiące teczek żołnierzy i pornografię dziecięcą.

W środę (31 lipca) w podbiałostockich Karakulach szef MON w rozmowie z dziennikarzami został zapytany o sprawę zatrzymania pracownika Wojskowego Biura Historycznego, u którego – jak podaje serwis TVN24 – Żandarmeria Wojskowa miała znaleźć kilka tysięcy teczek żołnierzy, przede wszystkim wojsk specjalnych, a także – jak podano – materiały z pornografią dziecięcą.

– Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem pionu wojskowego prokuratury prowadzi to postępowanie. Obiecaliśmy, obejmując władzę, że będziemy działać skutecznie, rzetelnie i zgodnie z prawem i dbać o bezpieczeństwo państwa polskiego

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak ocenił, „jeżeli informacje, które podaje Żandarmeria Wojskowa i prokuratura potwierdzi sąd, to jest to niebywała afera, niebywały skandal”. Zadeklarował, że winnych w takich sprawach należy „zawsze karać z najwyższą surowością”.

– zapewnił.

– Jeśli do tego dochodzi jeszcze jakiś element związany z pornografią dziecięcą, to jest to nie tylko skandaliczne, ale i obrzydliwe. Dlatego wszystkie służby państwa, czy te podległe MON czy pod Ministerstwo Sprawiedliwości muszą działać w tych sprawach bezkompromisowo, bez żadnej zwłoki i dobrze, że te zadania zostały podjęte