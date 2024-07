W Lginiu zakończył się pierwszy etap modernizacji drogi przebiegającej przez wieś do samorządowego ośrodka wypoczynkowego. Wcześniej nad Jeziorem Lgińsko powstało nowe molo i parking na 60 miejsc postojowych. – To było impulsem do przebudowy kilku kilometrów drogi dojazdowej do ośrodka – mówi Waldemar Starosta, wschowski starosta.

Inwestycja została dofinansowana rządową dotacją.