To już nie tylko deklaracje i zapewnienia. Hałda odpadów hutniczych zostanie usunięta z Tuplic w sierpniu. To zapewnienie złożyli przedstawiciele Saksonii, skąd 11 lat temu odpady trafiły do Tuplic.

– Reprezentanci saksońskiej służby ochrony środowiska odwiedzili nas niedawno i zadeklarowali, że w pierwszej dekadzie sierpnia rozpoczną usuwanie hałdy – mówi Katarzyna Kromp, wójt gminy Tuplice.

Po wywiezieniu hałdy odpadów hutniczych pojawi się problem rekultywacji terenu, na którym hałda leżała 11 lat. Działka nie należy do gminy, ale jej właściciele utrzymuja kontakt z urzędem gminy w Tuplicach.