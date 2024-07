Prace budowlane na drodze Bytnica – Głębokie postępują w szybkim tempie. To ważne, bo droga jest uczęszczana, ale o nie najlepszej nawierzchni. Samorządowi udało się otrzymać dofinansowanie do planowanego remontu, co w sumie zabezpieczyło stronę finansową przedsięwzięcia.

– Z dnia na dzień widać postępy prac – mówi Sebastian Bartczak, wójt Bytnicy.

Trasa z Bytnicy do Głębokiego ma ponad 2 kilometry. Koszt inwestycji to około 2 miliony złotych.