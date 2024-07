W Tomaszowie, w powiecie żagańskim, mieści się ośrodek doskonalenia techniki jazdy, który pozwala zdobyć umiejętności potrzebne każdemu kierowcy. Proponowane przez placówkę kursy dostarczają sporej dawki zabawy i adrenaliny w postaci profesjonalnego szkolenia. W zamyśle nie chodzi jednak wyłącznie o zabawę, a na pewno nie o przygotowanie kierowców do drogowej brawury. Przekonał się o tym dziennikarz Radia Zachód, Piotr Kuśnierz. Zobaczcie, czego uczą w Tomaszowie i koniecznie skorzystajcie z ich oferty.

Tradycyjna nauka jazdy nie przygotuje do trudnych warunków panujących na drogach, dlatego Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze prowadzi szereg szkoleń, zarówno dla firm jak i osób indywidualnych.

O jego wyjątkowości świadczy fakt, że to jedyna tego typu placówka całej zachodniej ściany naszego kraju, dysponująca bardzo ciekawą infrastrukturą drogową, mi.in. płytami poślizgowymi i pierścieniem poślizgowym.

Zdalnie nawadniana infrastruktura drogowa pozwala niezależnie od warunków atmosferycznych uzyskać zmniejszoną przyczepność i przekonać się jak zachowuje się samochód, gdy na drodze panują trudne czynniki pogodowe.

Szkolenia mogą się odbywać z użyciem samochodów należących do ośrodka lub z wykorzystaniem pojazdów klientów.

– Clou sprawy polega na tym, że sprzężenie nawyków, które nabyliśmy jako kierowcy oraz zachowanie samochodu w określonych warunkach determinuje to, co finalnie dzieje się na drodze – tłumaczy Konrad Szmydowski, kierownik Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie. – W ODJ jesteśmy w stanie w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje reakcje i wprowadzić ewentualne poprawki

– podsumowuje Szmydowski.

Nasz dziennikarz, Piotr Kuśnierz na własnej skórze przekonał się, na czym polega hamowanie awaryjne i utrzymywanie przyczepności na pierścieniu wodnym. Skorzystał też z bezpłatnego kursu jazdy na autostradzie, by tam doświadczyć dynamicznej jazdy oraz zdobyć niezbędną wiedzę do poruszania się po drogach ekspresowych.

Kursy proponowane przez ODTJ w Tomaszowie to nie przelewki. Umiejętności, a nade wszystko zdobyta podczas nich świadomość mogą uratować życie nam, naszym najbliższym oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Za kółkiem zawsze potrzeba zdrowego rozsądku, bo to on w głównej mierze decyduje o tym, czy bezpiecznie dotrzemy do obranego celu.

Zobaczcie, jak poszło Piotrowi Kuśnierzowi

Dalsza część tekstu pod filmami