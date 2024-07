Zielonogórska prokuratura okręgowa poinformowała w piątek (5 lipca) o zatrzymaniu rodziców trzymiesięcznego chłopczyka. Dziecko trafiło do szpitala z poważnymi urazami mózgu. Rodzice to lekarz i adwokatka – zostali już przesłuchani. Nie przyznają się.

Rodzice trzymiesięcznego dziecka zostali przesłuchani.

– Nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Złożyli wyjaśnienia wskazujące na to, jak doszło do obrażeń dziecka