35-letnia adwokatka z Warszawy i 37-letni lekarz z Nowej Soli zatrzymani! Para na co dzień mieszka w Zielonej Górze. Prokurator rejonowy podejrzewa, że rodzice znęcali się nad 3-miesięcznym chłopcem. Rodzice po południu zostali doprowadzeni do prokuratury. Jak informują śledczy proceder znęcania się nad niemowlęciem miał być długotrwały. Para ma jeszcze jedno dziecko 1,5 roczną dziewczynkę.

W czerwcu do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze trafiło niemowlę. – Stan dziecka zaniepokoił lekarkę, która zajmowała się chłopcem – mówi Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Po otrzymaniu informacji, że dziecko było maltretowane śledczy i ratownicy pojechali dziś do rodziców dziecka. 35-letnia kobieta 37-letni mężczyzna zostali zatrzymani.

– Lekarze przebadali zarówno 1,5-roczną dziewczynkę, jak i niemowlę – dodaje Antonowicz.

Stan niemowlęcia lekarze określają jako dobry. Jak dowiedziało się Radio Zachód zatrzymany to 37-letni lekarz – ortopeda.

- Reagujmy, gdy słyszymy lub podejrzewamy, że obok nas dzieje się coś niedobrego – prosi wojewoda lubuski Marek Cebula. Liczba założonych tzw. niebieskich kart w Lubuskiem – licząc rok do roku – wzrosła o 16 procent. Najwięcej interwencji podejmują pracownicy opieki społecznej.

W związku z nasilającą się ilością przypadków przemocy domowej, zwłaszcza wobec dzieci, wojewoda powołał zespół ekspercki.

Marek Cebula dodaje, że będą prowadzone szkolenia dla instytucji, które podejmują interwencje rodzinne. Jego zdaniem ważna jest także odpowiedzialność samych mieszkańców. – Nie odwracajmy wzroku, gdy obok dzieje się tragedia – dodaje.

– Brak reakcji to bierna zgoda na popełnienie przestępstwa – mówi rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. W ostatnim czasie nasila się ilość wykrytych przestępstw wobec dzieci i niemowląt. To często sytuacje przemocowe w rodzinie. Ten proceder można ukrócić, informując o tym na przykład policję, pracowników opieki społecznej.

Jak dodaje Marcin Maludy zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest anonimowe. Policjant dodaje, że warto to zrobić, by nie doszło do tragedii.

Do podobnych przypadków w ostatnich tygodniach dochodziło także w Świebodzinie, Głogowie i Gorzowie Wielkopolskim.