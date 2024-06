Powstaje coraz więcej inicjatyw oddolnych oraz projektów, których celem jest zatrzymanie degradacji przyrody.

Andrzej Gąsiorowski, prawnik, filozof i publicysta, od lat działa aktywnie na rzecz ochrony drzew – postuluje zmianę przepisów prawa, które dziś umożliwiają niekontrolowaną w sensie ekosystemu dewastacyjną wycinkę drzew.

Na stronie Moratorium dla drzew czytamy:

Lata modernizacji naszego kraju zwieńczone wprowadzoną pięć lat temu nowelizacją ustawy o ochronie przyrody tzw. Lex Szyszko, doprowadziły do praktycznej zagłady drzew w miastach, miasteczkach, wsiach, przy drogach, polach i ciekach wodnych. Zbiór różnych czynników – inwestycje, nadmierna chęć porządkowania terenu, źle rozumiana dążność do niwelowania zwykłych niedogodności i ryzyk życia codziennego, a także ogromne zapotrzebowanie na biomasę decydują o zagładzie polskich drzew terenów zurbanizowanych, co przekłada się już dziś na lokalne zaostrzanie skutków zmieniającego się klimatu (wyspy ciepła), spadek bioróżnorodności, spadek komfortu życia, ale również dewastację estetyczną, moralną i kulturową Polski.

Gościem audycji będzie także Wanda Wasilewska – dziennikarka Radia Merkury – Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, która zajmuje się publicystyką społeczną. Jest laureatką wielu ważnych nagród z dziedziny dziennikarstwa – m.in. została wyróżniona nagrodą Grand Prix Premios Ondas zdobytą wraz z Marią Blimel.

Porozmawiamy o jej potrzebie sprawczości i potrzebie chronienia przyrody.

Po 21:20 w cyklu „Co w kocie piszczy?” behawiorystka zwierząt, Małgorzata Biegańska-Hendryk – o micie czarnego kota.

Piotr Dziełakowski nadaje z bagien i łąk. Refleksje o przyrodzie fotografa i filmowca.