W tym roku po raz piąty odbędzie się konwent tatuażu artystycznego na rzecz zwierząt z zielonogórskiego schroniska.

O wydarzeniu opowiedzą Iwona Hylewska, organizatorka, Marek Neryng oraz wolontariuszka Julia. Porozmawiamy o ubiegłorocznych akcjach, łańcuchach i bezdomności zwierząt.

Link do wydarzenia: Charity tattoo Convent

W jaki sposób koty reagują na zmianę pogody? behawiorystka zwierząt, Małgorzata Biegańska-Hendryk, opowie o badaniach naukowych.

Piotr Dziełakowski i wyprawy terenowe punkt 21.45

Zapraszamy w każdą środę od 20:05 do 22.00