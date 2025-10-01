W tym roku po raz piąty odbędzie się konwent tatuażu artystycznego na rzecz zwierząt z zielonogórskiego schroniska.
O wydarzeniu opowiedzą Iwona Hylewska, organizatorka, Marek Neryng oraz wolontariuszka Julia. Porozmawiamy o ubiegłorocznych akcjach, łańcuchach i bezdomności zwierząt.
Link do wydarzenia: Charity tattoo Convent
W jaki sposób koty reagują na zmianę pogody? behawiorystka zwierząt, Małgorzata Biegańska-Hendryk, opowie o badaniach naukowych.
Piotr Dziełakowski i wyprawy terenowe punkt 21.45
Zapraszamy w każdą środę od 20:05 do 22.00