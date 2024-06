Posłowie PiS, wśród nich Piotr Gliński i Marek Suski, zapowiedzieli w środę, że wniosą o zwołanie sejmowej komisji kultury z art. 152 ws. zmian w wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. „Wezwiemy ministra kultury, zaprosimy też wicepremiera Kosiniaka-Kamysza” – poinformowali.

Decyzja dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oburzyła posłów PiS. Podczas briefingu prasowego, zorganizowanego w Sejmie, były minister kultury Piotr Gliński stwierdził, że dyrekcja muzeum usunęła z ekspozycji „trzy ikoniczne postacie, które nie tylko symbolizują polską postawę w czasie II wojny światowej, ale też wskazują na chrześcijańskie podłoże stosunku Polaków do tamtej sytuacji”.

– powiedział.

Także Jarosław Sellin, były wiceszef resortu kultury, wskazał, że Muzeum II Wojny Światowej powinno opowiadać „o losie Polaków i Polski” w tym czasie z polskiej perspektywy. Według niego, „bardzo wiele tragicznych wątków nie zostało jeszcze opowiedzianych”.

– zwrócił uwagę.

Zdaniem Joanny Lichockiej „usunięcie tych trzech postaci to symbol rządów +koalicji 13 grudnia+, ich mentalności”.

– Usuwa się postaci pomnikowe, które to, co mają swoim życiem do utrwalenia, to wielka, heroiczna odwaga Polaków, umiłowanie wolności i poczucie honoru. To są symbole, które budują naszą tożsamość, poczucie dumy narodowej. Mamy powody do tego, żeby być dumnym narodem. Właśnie rotmistrz Pilecki, ojciec Kolbe czy rodzina Ulmów są tego dowodami, ale „koalicja 13 grudnia” nie chce, żeby Polacy byli dumnym narodem. Chce Polaków nowych, bez właściwości, europejskich