To już pierwsza ćwierć XXI wieku, a w naszym regionie nadal są miejscowości, gdzie mieszkańcy wodę pozyskują ze studni. Takie sołectwa są w gminie Skwierzyna i jak tłumaczy samorząd, trudne warunki gruntowe sprawiły, że do tej pory wodociągu tam nie ma. To znamienne, bo takiej sieci nie wybudowali nawet poprzedni mieszkańcy tych wsi.

– W tym roku to się zmieni. Do Gościnowa, czy Łomna woda dotrze nowoczesną siecią przesyłową – mówi Wojciech Kowalewski, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Wartość wodociągowania tej części gminy to 10 milionów złotych. Połowę tej sumy samorząd Skwierzyny pozyskał z PROW i Polskiego Ładu.