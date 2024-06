Kończy się akcja podnoszenia i konserwacji mostu przez Odrę w Kroście Odrzańskim. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że przełożenie ruchu z przeprawy tymczasowej na wyremontowany most wiązać się będzie z wprowadzeniem ruchu wahadłowego. A to oznacza korki na drogach dojazdowych do mostu.

– Innej możliwości nie ma i wykonawca już nas o tym fakcie poinformował – mówi Anna Jakubowska, rzeczniczka zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ruch wahadłowy na moście w Krośnie Odrzańskim potrwa kilka miesięcy. Dodajmy, że tuż za mostem ma jeszcze powstać rondo.