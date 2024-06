W Żaganiu przy ulicy Rybackiej powstaje strefa relaksu. Przy Centrum Kompleksowego Wsparcia zarządzanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej staną altany i miejsca do grilowania. Będzie także plaża i leżaki. Nim powstanie efekt końcowy trzeba przygotować teren pod zadanie. Wspólnie robili to amerykańscy żołnierze, strażniczki miejskie, pracownicy ośrodka i żagańska młodzież.

Razem wolontariusze postawili ogrodzenie i uprzątnęli plac. Wspólna inicjatywa to także integracja środowiska cywilnego z wojskiem. Jak mówią mundurowi zza wielkiej wody chętnie włączają się w społeczne projekty. Sami młodzi z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaś podkreślają, że jest to dobra okazja, aby utrwalić znajomość języka i pożytecznie spędzony czas. – W końcu robimy to też dla siebie – zauważają uczniowie: