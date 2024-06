Ukraina jest zdeterminowana, by zwalczać rosyjskich terrorystów na ich terytorium i potrzebuje takiej samej determinacji ze strony zachodnich partnerów – oświadczył w niedzielę (23 czerwca) prezydent Wołodymyr Zełenski.

– napisał Zełenski w sieciach społecznościowych.

– podkreślił Zełenski.

Just this day alone, our warriors shot down two Russian Kalibr missiles. Yesterday – 12 Russian missiles and 13 attack drones. And so on – every night and every day. Russian terror is not slowing down, so we must increase our pressure – by all means and together with our… pic.twitter.com/hULq1ajXV9

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 23, 2024