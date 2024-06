Nowe molo, nowy parking na 60 miejsc dla samochodów i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia to wszystko z myślą o wyższej jakości wypoczynku w samorządowym ośrodku nad Jeziorem Lgińsko. To akwen nad którym wolny czas spędzają przede wszystkim mieszkańcy gminy Wschowa. – W najbliższy piątek rozpoczynamy tam sezon letni – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Szczegóły na stronie CKiR Wschowa.