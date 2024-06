W środę (19 czerwca) na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość w dniu święta Służby Ochrony Państwa z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. „SOP to formacja profesjonalna; mogę to z całą odpowiedzialnością stwierdzić jako beneficjent tej służby” – powiedział prezydent.

Służby Ochrony Państwa to formacja zajmująca się ochroną najważniejszych osób i instytucji w państwie – w tym prezydenta, premiera, marszałków Sejmu, Senatu, szefów MSWiA oraz MSZ a także zagranicznych delegacji w Polsce oraz szczególnie narażonych polskich placówek i konsulatów.

Prezydent mówił podczas uroczystości, że początki Służby Ochrony Państwa sięgają 1924 roku, kiedy po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza ustanowiono Brygadę Ochronną – specjalną formację do ochrony osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie. Dodał, że tradycję tej formacji przejął później w czasie II wojny światowej Oddział Dyspozycyjny „B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, który ochraniał m.in. dowódcę Powstania Warszawskiego Antoniego Chruściela „Montera”.

Wskazywał, że dziś SOP jest formacją profesjonalną, a jej funkcjonariusze wykonują swoje zadania bardzo dobrze; wyraził im wdzięczność za zapewnianie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie i instytucjom.

– Mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć jako ten, który jest beneficjentem codziennej trudnej służby funkcjonariuszy SOP i który jest im ogromnie wdzięczny

– dodał prezydent.

Wspominał funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie – m.in. podczas zamachu terrorystycznego na polskiego ambasadora w Iraku w 2007 roku oraz w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku.

– To jest wielka, wzruszająca tradycja, że nigdy nie było takiej sytuacji, aby zginął ten, kto jest ochraniany, a nie zginęli wraz z nim ci, którzy go ochraniali

– powiedział prezydent.

Przypomniał też o niedawnych atakach na szefów rządów Słowacji i Danii: Roberta Ficę i Mette Frederiksen.

– Na szczęście nikt nie zginął. Ale ataki miały miejsce i zostały skutecznie dokonane. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsce jeżeli chodzi o państwa zadania, o to, czym państwo się zajmujecie. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za to z całego serca

– zwrócił się do funkcjonariuszy SOP.

Do funkcjonariuszy zwrócił się także szef MSWiA przekazując im wyrazy wielkiego szacunku. Jak mówił funkcjonariusze tej formacji „w ogromnym trudzie, narażając własne życie i zdrowie służą Rzeczypospolitej, są bardzo blisko bardzo ważnych osób w państwie”.

– To, że możemy czuć się bezpieczni jest waszą ogromną zasługą. Chcę, jako minister spraw wewnętrznych i administracji bardzo wam za to podziękować i zapewnić, że z całym kierownictwem ministerstwa będziemy robili wszystko, żeby wasza służba i pod względem materialnym, pod względem wsparcia i wyposażenia, była na miarę waszych umiejętności, na miarę waszych aspiracji

– mówił.

Siemoniak podziękował również prezydentowi za obecność na uroczystości.

– To jest ogromny zaszczyt dla służby, dla naszego resortu. Dziękujemy za te słowa wsparcia, odwołujące się do 100-letniej historii, do tego miejsca, które symbolizuje majestat Rzeczypospolitej, Zamku Królewskiego, też symbolizującego niezłomność Polaków, którzy ten zamek odbudowali