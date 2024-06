Ministerstwo Obrony Narodowej wychodzi na przeciw studentom i oferuje stypendium przyznawane na cały okres studiów. W zamian za to student musi przejść trzy szkolenia wojskowe, a po uzyskaniu średniego wykształcenia pełnić służbę wojskową przez okres co najmniej pięciu lat.

– Aby zakwalifikować się do udziału w programie, student musi spełnić kilka warunków – mówi kapitan Mateusz Budynek, szef sekcji promocji w Ośrodku Zamiejscowym Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze:

Przez całe 5 lat studiów studenci co miesiąc będą otrzymywać stypendium w wysokości trzech tysięcy złotych.

– W zamian za to należy przejść różne szkolenia i kursy wojskowe, a po ukończeniu studiów pełnić służbę w wojsku przez co najmniej pięć lat – dodaje kapitan:

Zgłoszenie do programu należy złożyć w wybranym przez siebie ośrodku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Kandydat musi przy tym dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia, wnioski o powołanie na szkolenia i kursy wojskowe, a także wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Nabór kandydatów potrwa do 31 sierpnia br.