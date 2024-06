Wielkopolski Kongres Pamięci Narodowej rozpoczyna się we wtorek (18 czerwca) w Poznaniu. Organizowane przez IPN dwudniowe wydarzenie odbywa się pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia”.

Uczestnicy kongresu poznawać będą historię poprzez pokazy filmowe, debaty i wykłady. W programie znalazły się też gry, wystawy i warsztaty edukacyjne. Organizatorem przedsięwzięcia odbywającego się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

– To wydarzenie będzie opisywało naszą najnowszą historię. Będziemy mówili o Wielkopolsce od powstania wielkopolskiego do roku 1989, ale również o tym, co najważniejszego wydarzyło się w województwie lubuskim po roku 1945. Mamy olbrzymią strefę edukacyjną z wieloma atrakcjami, które ułożone są tematycznie, by prezentować najnowszą historię regionu. Mamy specjalne atrakcje dla dzieci, a także warsztaty dla młodzieży „Drużyna Inki”, które będą przybliżały postać Danuty Siedzikówny „Inki”, ale mają też wymiar praktyczny: ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej