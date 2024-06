Trzecia w światowym rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka nie wystąpi w igrzyskach w Paryżu. Tym samym Idze Świątek ubyła jedna z najpoważniejszych rywalek w turnieju olimpijskim.

Triumfatorka dwóch edycji wielkoszlemowego Australian Open powiedziała dziennikarzom podczas rozpoczętego w poniedziałek turnieju WTA 500 w Berlinie, że tegoroczny plan imprez jest zbyt napięty.

– To kwestia złego planowania przez WTA. Po igrzyskach musiałybyśmy od razu lecieć do Kanady na jeden z obowiązkowych turniejów. To duża presja, która wpływa na zdrowie. Jedną z imprez muszę odpuścić, a na tym etapie mojej kariery najlepszym wyjściem wydaje się odpuszczenie igrzysk olimpijskich