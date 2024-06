Na najnowszej liście refundacyjnej pojawi się 31 nowych terapii, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne – poinformowała w poniedziałek (17 czerwca) ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

W poniedziałek (17 czerwca) Izabela Leszczyna i wiceszef resortu zdrowia Marek Kos przedstawili największe zmiany w nowej liście leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 lipca.

– Lista refundacyjna (…) tak naprawdę to jest wypadkowa decyzji Ministerstwa Zdrowia i decyzji firm farmaceutycznych, które muszą wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia o to, żeby ich lek znalazł się na takiej liście. (…) Od umiejętności naszych świetnych negocjatorów sporo zależy i zapewniam, że zawsze starają się wynegocjować jak najlepsze warunki dla pacjentów

– powiedziała szefowa MZ na konferencji w Warszawie.

Przekazała, że na nowej liście będzie 31 nowych terapii dla pacjentów, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, z czego 6 dla pacjentów z chorobami rzadkimi.

Poinformowała, że w 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych umieszczono na listach refundacyjnych w hematoonkologii (9 nowych terapii) i w nowotworach układu urologicznego (5 terapii). Dodała, że umieszczono po dwie nowe terapie w nowotworach układu pokarmowego, nowotworach skóry i nowotworach ginekologicznych.

W 2024 r. najwięcej nowych terapii nieonkologicznych było w zakresie ginekologii – 11, neurologii – 9 i w diabetologii – 8.

Poinformowała, że rozszerzone zostają wskazania dla leków aptecznych stosownych w procedurze in vitro.

– Rozszerzamy aż o 13 leków te wskazania refundacyjne. Chodzi o to, żeby do naszego nowego programu, na nowych zasadach, (…) pary miały także wsparcie państwa w (…) okresie przygotowawczym, żeby mogły korzystać także z leków refundowanych, przygotowując się do procedury in vitro