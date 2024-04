Komisja nadzwyczajna w pierwszej kolejności powinna zająć się kwestią dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji; może zgodzą się na to konserwatywni politycy i będzie nowy kompromis – uważa ministra ds. równości Katarzyna Kotula. „Dekryminalizacja na teraz, liberalizacja na później” – dodała.

Sejm nie zgodził się w piątek (12 kwietnia) na odrzucenie w pierwszym czytaniu czterech projektów ustaw dotyczących aborcji – dwóch Lewicy i po jednym KO oraz Trzeciej Drogi. Projekty trafiły do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej, którą izba powołała również w piątek.

Według ministry ds. równości Katarzyny Kotuli komisja nadzwyczajna w pierwszej kolejności powinna zająć się kwestią dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji.

– To spowoduje, że ci konserwatywni politycy, którzy nigdy nie podniosą ręki za aborcją, być może zgodzą się na takie rozwiązanie, w którym teoretycznie aborcja pozostaje nielegalna, ale nie będziemy karać nikogo za pomoc kobietom

– tłumaczyła w rozmowie z PAP.

Kotula uważa, że dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, wypracowanie takiego rozwiązania będzie sukcesem, który sprawi, że aborcja w końcu będzie dostępna w Polsce. Jej zdaniem mogłoby to być rozwiązanie, które „będzie nowym kompromisem”.

– dodała Kotula.

Ministra ds. równości podkreśliła, że oczekuje od komisji nadzwyczajnej, że będzie „pracować szybko, merytorycznie i w duchu dialogu”.

Jej zdaniem „komisja powinna pracować od 3 do 6 miesięcy”.

– Podobna komisja pracowała w Niemczech. To pokazuje, że w różnych państwach europejskich takie rozwiązania były stosowane po to, żeby wypracowywać kompromisy, gdy koalicje rządowe składają się z podmiotów, które mają różne stanowiska

– zauważyła.

Komisja nadzwyczajna, powołana przez Sejm w piątek zajmie się czterema projektami. Lewica złożyła w Sejmie dwa projekty. Pierwszy z nich zakłada częściową depenalizację czynów związanych z terminacją ciąży; chce całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety i wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Drugi projekt Lewicy – „o bezpiecznym przerywaniu ciąży” – gwarantuje prawo do świadczenia przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie tego terminu. Wprowadza też dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia i dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.

Z kolei projekt ustawy Trzeciej Drogi zakłada przywrócenie stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w sprawie aborcji.

Projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej zakłada natomiast dopuszczalność aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Ministra do spraw równości na platformie X wyraziła swoje zadowolenie z przebiegu dzisiejszego głosowania w Sejmie dotyczącego kwestii aborcyjnych.

– Dziękuję szczególnie politykom nowePSL i Polska 2050 , którzy zdecydowali się poprzeć wszystkie projekty i zagłosowali za skierowaniem ich do komisji

– zakończyła swój wpis ministra.

Można? Można! Mamy to! Drogie kobiety, organizacje kobiece i działaczki aborcyjne – to wasza zasługa! Dziękujemy!!! To dzięki waszej determinacji, odwadze, konsekwentnej walce o swoje prawa!

Po raz pierwszy od 30 lat aż 3 projekty liberalizujące prawo aborcyjne, zostają…

— Katarzyna Kotula (@KotulaKat) April 12, 2024