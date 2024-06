Policjanci z komendy w Żaganiu w środę (12 czerwca) dwa razy zatrzymali tego samego kierowcę forda. Za drugim razem uciekał policji. Był pod wpływem narkotyków.

W środę patrol policji w Żaganiu zatrzymał do kontroli kierującego fordem.

– 36-letni mężczyzna podczas kontroli zachowywał się nerwowo, trzęsły mu się ręce, unikał wzroku policjantów, co zwrócił ich uwagę

– powiedział rzecznik policji w Żaganiu sierż. sztab. Arkadiusz Szlachetko.

Policjanci wykonali kierowcy test na obecność narkotyków. Wynik był pozytywny. Od kierowcy została również pobrana krew do badań laboratoryjnych.

36-latek nie miał prawa jazdy. Stracił je miesiąc wcześniej. Ford, którym jechał, miał zatrzymany dowód rejestracyjny ze względu na zły stan techniczny. Po wykonaniu wszystkich czynności przez policjantów 36-letni mężczyzna został zwolniony.

Tego samego dnia, kilka godzin później, patrol drogówki z Żagania w miejscowości Pożarów dał znaki do zatrzymania się kierowcy forda. Kierujący nagle ostro zahamował, a po chwili zaczął uciekać. Wjechał na łąkę. Tam wybiegł z samochodu i uciekał do lasu, ale policjanci go ujęli.

– Okazało się, że uciekinierem był 36-latek. Ten sam, którego zatrzymano z samego rana

– powiedział sierż. sztab. Szlachetko.

Kolejny raz została kierowcy pobrana krew do badań.