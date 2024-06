Centrum Kompleksowego Wsparcia przy ulicy Rybackiej w Żaganiu oferuje mieszkańcom darmowe kąpiele. Z bezpłatnej usługi mogą skorzystać między innymi mieszkańcy dotknięci bezdomnością.

Obiektem zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej. – Z możliwości odświeżenia się skorzystało już wielu. Zapewniamy środki higieny oraz ręczniki. W wyznaczonych dniach przychodzi do nas kilka, czasem nawet kilkanaście osób – mówi dyrektor OPS Piotr Puchalski:

– Miło jest poczuć, że komuś sprawia się radość możliwością wzięcia kąpieli. To niby nic wielkiego, a jednak widać wdzięczność na twarzach – mówi pracownica ośrodka Ewelina Dziopa:

Dodajmy, że z darmowych kąpieli można skorzystać we wtorki od godziny 11.00 do 13.00 i czwartki od 10.00 do 12.00.