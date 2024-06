Żarski powiat podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego busa. Kwota, którą otrzymał na ten cel urząd sięga 150 tysięcy złotych. Pozostałe środki dołoży starostwo powiatowe.

Dziewięcioosobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami trafi do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. – To bardzo ważne dla podopiecznych placówki, którzy borykają się na co dzień z ograniczeniami w dotarciu do obiektów użyteczności publicznej – mówi starosta żarski Bogdan Kępiński:

– Zależy nam na likwidacji barier związanych z dostępem do instytucji – zaznacza włodarz powiatu:

Dodajmy, że w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach przebywa 80 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.