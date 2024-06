Od 13 do 16 czerwca w Pałacu Mierzęcin niedaleko Dobiegniewa odbędzie się siódmy Zlot Samochodów Zabytkowych Classica Mierzęcin. Organizatorzy spodziewają się udziału w nim około 70 załóg z Polski i Europy w unikatowych, klasycznych autach.

Jak poinformowała Monika Nowakowska z Pałacu Mierzęcin Wellness & Wine Resort, na zlocie będzie można podziwiać m.in. takie motoryzacyjne perełki jak: Ford A Sport Coupe z 1928r., Rolls-Royce Phantom II z 1931, Horch 853 Sport Cabriolet z 1938 r. czy też Salmson S4C Faux-Cabriolet z 1933.

Będą też powojenne klasyki, a wśród nich m.in.: Mercedes Benz 280 SE Coupe (W111) z 1968 r., Aston-Martin DBS i Dodge Challenger – oba z lat 70. minionego wieku.

Uczestnicy zlotu zjadą do Mierzęcina, by wymieniać się doświadczeniami, odświeżyć przyjaźnie i miło spędzić czas. Przygotowano dla nich wiele atrakcji, m.in.: kino samochodowe, kolację w Winnicy czy Bal Komandorski. Będzie też rajd turystyczny z Mierzęcina do Dębogóry.

Tradycją imprezy są dni otwarte dla miłośników motoryzacji. 15 i 16 czerwca, poza możliwością oglądania rzadkich i perfekcyjnie odrestaurowanych aut, można będzie liczyć na rozmowę z właścicielami pojazdów, zrobienie zdjęć, będzie parada i wybory najpiękniejszego auta zlotu.

– W tym roku, po raz pierwszy w historii uruchamiamy nowe strefy – Let’s go vintage – z modą w stylu retro i vintage akcesoriami oraz strefę dla Youngtimerów. Zachęcamy do odwiedzania nas w stylizacjach retro. Zwiedzającym czas umilą występy zespołu Dixieland, będzie też turniej tenisa ziemnego w stylu retro

– powiedziała Nowakowska.

Dodała, że na najmłodszych będzie czekała pełna moto-atrakcji strefa dziecka – miniClassica, a na głodnych strefy gastronomiczne. Wstęp na weekendową imprezę dla zwiedzających jest bezpłatny.

Zlot Classica Mierzęcin objęty jest patronatem FIVA – Międzynarodowej Federacji Samochodów Zabytkowych. Dzięki temu jego uczestnicy mogę skorzystać z możliwości certyfikacji samochodów przez komisję ekspercką.

Więcej na temat Zlotu Samochodów Zacytkowych Classica Mierzęcin przeczytacie na stronie >>https://www.palacmierzecin.pl/<<.

Wizyta w Mierzęcinie to okazja do obejrzenia pięknych aut i samego pałacu, który pełni obecnie funkcje eleganckiego kompleksu wypoczynkowego. To klasyczny przykład rezydencji romantycznej, wzniesionej w stylu neogotyku angielskiego.

Pałac, należący niegdyś do rodziny von Waldow, został zaprojektowany prawdopodobnie przez G. H. Hitziga i wybudowany w latach 1861-63. W 1998 r. zrujnowany obiekt z całym folwarkiem kupiła prywatna firma i poddała kompleks gruntownej renowacji.