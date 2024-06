Reprezentacja Turcji, również szykująca się do mistrzostw Europy, będzie w poniedziałek wieczorem (10 czerwca, początek o godz. 20.45) rywalem polskich piłkarzy w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Niemiec. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

W piątek zespół Michała Probierza pokonał na tym obiekcie Ukrainę 3:1 i pracujący z drużyną narodową od ośmiu miesięcy selekcjoner zachował miano niepokonanego. Jedynym problem po tamtym spotkaniu są urazy kilku zawodników, w tym najpoważniejszy Arkadiusza Milika, który wykluczył napastnika Juventusu Turyn z udziału w Euro 2024.

Z Turcją – jak wynika ze słów szkoleniowca Polaków – nie zagra rekonwalescent Taras Romanczuk, który swoim rodakom strzelił jedną bramkę. Ostateczną decyzję ws. składu Probierz podejmie po konsultacji ze sztabem medycznym w poniedziałek rano.

– Dużo będzie zależeć od lekarza, ale na pewno nie zrobimy czegoś takiego, że wyłączymy najlepszych. Na treningu też można złapać kontuzję. Z drugiej strony zagrają ci, którzy będą w stu procentach zdrowi, nie będziemy ryzykować zdrowia piłkarzy

– tłumaczył selekcjoner.

Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, po raz 150. koszulkę z orłem na piersi założy Robert Lewandowski, rekordzista reprezentacji zarówno w liczbie występów, jak i goli (82). Turcja może zostać 38. drużyną, której kapitan biało-czerwonych strzeli bramkę.

Z Turkami polscy piłkarze grali dotychczas 17-krotnie, ale ostatnio prawie 31 lat temu. Bilans jest dla nich korzystny: 11 zwycięstw, oraz po trzy remisy i porażki. Bramki: 39-12.

We wtorek po południu polska ekipa wyleci do Niemiec i później będzie się już przygotowywać w swojej bazie w Hanowerze.

W Euro 2024 biało-czerwoni w grupie D zagrają kolejno z Holandią – 16 czerwca w Hamburgu, Austrią – pięć dni później w Berlinie i Francją – 25 czerwca w Dortmundzie.

Z Turcją po raz 18. i po ponad 30 latach

W październiku minęło 30 lat od ostatniego meczu piłkarskich reprezentacji Polski i Turcji.

Bilans dotychczasowych jest korzystny dla Polaków, którzy wygrali 11 meczów, trzy zremisowali i doznali trzech porażek. Bramki: 39-12 na korzyść biało-czerwonych.

Pierwszy mecz oba zespoły rozegrały w 1924 r. w Łodzi i wówczas Polacy zwyciężyli 2:0. Później było kolejnych osiem potyczek towarzyskich.

W 1971 roku obie jedenastki spotkały się dwukrotnie w kwalifikacjach ME – w Krakowie było 5:1, a w rewanżu w Izmirze 1:0, w obu przypadkach górą byli gospodarze. Kolejne mecze „o punkty” to eliminacje Euro 1992 i dwie wygrane Polaków – 1:0 w Stambule oraz 3:0 w Warszawie.

Po niespełna roku oba zespoły znów trafiły na siebie, tyle że w kwalifikacjach do mundialu. W Poznaniu biało-czerwoni zwyciężyli 1:0, a 27 października 1993 w Stambule było 2:1 dla Turków. Był to ostatni jak dotychczas pojedynek obu ekip.

Mecze piłkarskich reprezentacji Polski i Turcji:

29.06.1924, Łódź: Polska – Turcja 2:0

12.10.1925, Stambuł: Turcja – Polska 1:2

12.09.1926, Lwów: Polska – Turcja 6:1

16.11.1956, Stambuł: Turcja – Polska 1:1

19.05.1957, Warszawa: Polska – Turcja 0:1

22.09.1963, Poznań: Polska – Turcja 0:0

27.09.1964, Stambuł: Turcja – Polska 2:3

24.04.1968, Chorzów: Polska – Turcja 8:0

30.04.1969, Ankara: Turcja – Polska 1:3

22.09.1971, Kraków: Polska – Turcja 5:1 el. ME

05.12.1971, Izmir: Turcja – Polska 1:0 el. ME

26.09.1984, Słupsk: Polska – Turcja 2:0

11.12.1985, Adana: Turcja – Polska 1:1

14.11.1990, Stambuł: Turcja – Polska 0:1 el. ME

17.04.1991, Warszawa: Polska – Turcja 3:0 el. ME

23.09.1992, Poznań: Polska – Turcja 1:0 el. MŚ

27.10.1993, Stambuł: Turcja – Polska 2:1 el. MŚ

Bilans: 17 meczów; 11 zwycięstw Polski, 3 remisy, 3 porażki; bramki: 39-12.