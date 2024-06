Ponad 30 specjalnych połączeń, ponad 450 pociągów na torach w ciągu doby i kilka zakończonych inwestycji. Jutro wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei.

Od jutra pasażerowie będą mogli korzystać z kilu zakończonych inwestycji. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, chodzi między innymi o dworzec w Zakopanem i przystanki w Kołobrzegu. Na dworcu w stolicy Tatr dostępne będą też wszystkie perony. W grudniu, tuż po remoncie, na fragmencie jednego z nich pojawiły się pęknięcia. Konieczne było ponowne jego zamknięcie i interwencyjne prace remontowe.

Od jutra dla podróżnych będą też dostępne wszystkie perony dworca Warszawa – Zachodnia. Dzięki temu po linii średnicowej pojedzie większość pociągów dalekobieżnych i lokalnych. Po jednym torze na dworzec i do samego centrum Warszawy dojedzie także Warszawska Kolej Dojazdowa. Dotychczas z powodu prowadzonych prac, kolejka łącząca stolicę z Grodziskiem Mazowieckim dojeżdżała jedynie do przystanku Warszawa – Reduta Ordona.

Wszystkie prace związane z modernizacją i przebudową dworca Warszawa – Zachodnia zakończą się pod koniec tego roku. Otwarty zostanie wtedy między innymi przejście podziemne pod wszystkimi peronami.

Nowy rozkład, to także więcej pociągów na najpopularniejszych trasach wakacyjnych. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że w szczycie sezonu na tory wyjedzie ponad 450 składów. Skróci się też czas przejazdu na niektórych trasach.

Najszybsze pociągi łączące Gdańsk z Warszawą pokonają tę trasę w 2 godziny i 25 minut, co będzie historycznym rekordem na tym odcinku.

Do niektórych regularnie kursujących składów zostaną doczepione dodatkowe wagony tak, by umożliwić przewiezienie jak największej liczby chętnych.

Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 31 sierpnia.