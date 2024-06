1. Szef MON: należy wyjaśnić działania Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy na granicy

Działania Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy w związku z użyciem przez nich broni na granicy z Białorusią trzeba wyjaśnić – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sposób zatrzymania żołnierzy uznał za bulwersujący.

Onet napisał w środę (5 czerwca) wieczorem, że Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy na przełomie marca i kwietnia przy granicy polsko-białoruskiej w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. Prokuratura zarzuciła dwóm z nich przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób.

Minister obrony podkreślił na czwartkowej (6 czerwca) konferencji prasowej, że w postępowaniu wobec żołnierzy nie było wniosku o aresztowanie. Podkreślił, że zastępca prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasz Janeczek wiedział o działaniach prokuratury. Prokuratura postawiła żołnierzom zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia ludzkiego życia i zdrowia.

– Byłem poinformowany o zdarzeniu i o tym, że Żandarmeria Wojskowa, i prokuratura podejmują wszelkie potrzebne działania. Jeżeli chodzi o sam sposób zatrzymania, on jest również bulwersujący dla mnie. Do momentu zapytań ze strony Onetu i publikacji portalu nie miałem informacji o sposobie zatrzymania

– powiedział wicepremier.

Zapewnił, że zdarzenie nie było ukrywane. Podkreślił, że decyzję o zatrzymaniu żołnierzy podjęła ŻW i ani on, ani inni ministrowie lub prokurator generalny nie byli o tym informowani. Zaznaczył, że on sam nie jest uprawniony do informowania o dochodzeniu.

Szef MON pytany, czy nie powinien był zostać poinformowany o szczegółach zatrzymania odparł, że takie samo pytanie zadał komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej, a przepisy nie zobowiązują do informowania ministra o sposobie prowadzenia działań. Według Kosiniaka-Kamysza zdarzenie może świadczyć o konieczności zmiany przepisów. Powiedział, że widział materiał filmowy ze zdarzenia na granicy, ale podkreślił, że rozstrzyganie sprawy nie jest jego zadaniem.

– Nie mogę wpływać na tok postępowania

– podkreślił.

Pytany, czym ta sprawa różniła się od innych – według MON tylko w maju wojsko ponad 700 razy oddawało strzały ostrzegawcze – wicepremier wyjaśnił, że decyzję o przesłaniu żandarmerii zapisu filmowego podjął ówczesny dowódca Wojskowego Zgrupowania zadaniowego Podlasie, a ŻW skierowała materiał do pionu wojskowego prokuratury. Sprawa początkowo dotyczyła trzech, a następnie dwóch żołnierzy.

Minister zatrzymanie żołnierzy określił jako nadgorliwość. Jak dodał, wyjaśni to powołana w ŻW komisja.

– Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawnienia, zostanie ukarany, zostaną wyciągnięte konsekwencje – oświadczył. – Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Poinformował, że rozmawiał w czwartek z komendantem głównym ŻW płk. Tomaszem Kajzerem „w celu wyjaśnienia sposobu”, podjęcia tych działań.

– Dochodzimy do sytuacji, którą – jak każdą – trzeba wyjaśnić

– mówił szef MON.

Dodał, że jeżeli któryś z dowódców ma wątpliwości w związku z użyciem broni przez podwładnych, „jest zobowiązany do podjęcia określonych działań i tak się stało w tym wypadku”.

Wicepremier oświadczył, że Straż Graniczna, policja i żołnierze podejmują działania „w zakresie i na podstawie prawa”.

– Wszyscy żołnierze, służący nie tylko na granicy, ale wszędzie, zobowiązani są do przestrzegania zasad prawa. Wiedzą o tym dobrze i robią to z pełną elegancją

– dodał.

Zadeklarował, że zawsze stoi po stronie żołnierzy.

Odnosząc się do wypowiedzi zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka, który oświadczył, że nie był „w żaden sposób poinformowany zarówno o zajściach na granicy, jak i o późniejszych krokach procesowych podjętych przez prokuratora”, szef MON stwierdził, że prokurator wiedział o działaniach prokuratury i w nich uczestniczył.

– Według tych informacji, które zostały nam przekazane z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Prokuratury Generalnej, miał pan prokurator świadomość tych działań, bo wydawał zresztą decyzje w tej sprawie

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że o tej sprawie będzie informować prokuratura. Podkreślił, że informowany był również działający na miejscu prokurator z Białegostoku, który został powołany na to stanowisko w 2019 r.

O oświadczenie Janeczka pytał Jacek Ozdoba (Suwerenna Polska, klub PiS), przybyły do MON z kontrolą poselską, w której towarzyszyło mu dwóch posłów, w tym Marcin Przydacz. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że Janeczek został powołany za poprzedniego rządu.

Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że zaprosił Janeczka na pilne spotkanie na piątek rano.

– Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy, którzy prowadzili interwencję wobec grupy migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową RP

– napisał Bodnar w serwisie X.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Na jutro rano zaprosiłem na pilne spotkanie Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy, którzy prowadzili… — Adam Bodnar (@Adbodnar) June 6, 2024

O zdarzeniu z okolic Dubicz Cerkiewnych i postępowaniu wobec żołnierzy, którzy po oddaniu strzałów ostrzegawczych w powietrze następne skierowali w ziemię, od której część pocisków odbijała się rykoszetem w stronę ogrodzenia, poinformował w środę Onet. Pl. W tej samej okolicy pod koniec maja inny żołnierz został ciężko raniony przez osoby usiłujące sforsować granicę.

Za zarzucane żołnierzom czyny grozi do trzech lat więzienia. Prokurator zawiesił żołnierzy w czynnościach służbowych do 27 czerwca i oddał pod dozór przełożonego.

Zasady użycia broni palnej określają ustawa o środkach przymusu bezpośredniego oraz zasady użycia siły, tzw. rules of engagement. Żołnierze wysyłani na granicę przechodzą dodatkowe szkolenie z tych zasad w wersji uproszczonej, dostosowanej do specyfiki działań w rejonie granicy, mogą też korzystać z wiedzy instruktorów i żołnierzy z doświadczeniem na misjach. Żołnierze kierowani do wsparcia SG ponadto odbywają szkolenia przed przyjazdem w rejon działania i po przyjeździe. Są informowani o możliwości pojawienia się w rejonie pasa granicznego cywilów, otrzymują instrukcję, jak się zachować w takiej sytuacji. Każdorazowo żołnierzom są udzielane instruktaże dotyczące uprawnień, jakie mają w razie napotkania osób przekraczających granicę w sposób nieuregulowany.

Według ustawy środkach przymusu bezpośredniego uprawniony może użyć broni w konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, ważne obiekty, urządzenia lub obszary, a także „nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu”.