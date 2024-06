Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. To ważna data, która prowokuje do tego, aby zwrócić uwagę na problemy degradacji natury inicjowane przez człowieka. To jedno z najstarszych świąt ekologicznych ustanowiono w 1972 roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Problem dostrzegany jest od lat, a celem wydarzenia jest uświadomienie tego, aby rozwój technologii i życia człowieka nie odbywał się właśnie kosztem środowiska. Eksperci podkreślają, że warto zacząć już od własnego podwórka i minimalizować ilość produkowanych śmieci. Pojawiają się one w wodach i lasach. – Dbajmy o tereny zielone, bo to nasze płuca. Lasy mają zbawienny wpływ na jakość powietrza – podkreśla zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Lipinki Michał Szczepaniak: