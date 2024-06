Policjanci ze Świebodzina uratowali młodego daniela – ssaka z rodziny jeleniowatych, który wszedł do bunkra i nie potrafił z niego wyjść – poinformował we wtorek asp. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Daniela udało się ocalić dzięki zgłoszeniu od osób zwiedzających bunkry. To one usłyszały piski zwierzęcia dochodzące z niższego piętra jednej fortyfikacji.

By dotrzeć do młodego daniela policjanci przeszli kilkadziesiąt metrów w ciemnościach. Zwierzę było przestraszone i mocno wycieńczone. Daniel trafił pod opiekę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Nowej Soli, gdzie dochodzi do zdrowia.

– Z opinii fachowców wynika, że niedawno przyszedł na świat i wymaga stałej opieki oraz karmienia

– dodał asp. Ruciński.

Do opisanej interwencji doszło przed minionym weekendem w jednym z poniemieckich bunkrów w Boryszynie, w gminie Lubrza.

Fotografie młodego daniela i policjantów, którzy przyszli mu z pomocą, można obejrzeć na stronie internetowej lubuskiej policji.