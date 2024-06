Dwie osoby zmarły na miejscu a jedna w szpitalu – to skutek wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 32 w Kargowej. Kierujący samochodem osobowym Fiat Punto na ulicy Sulechowskiej potrącił znajdujące się na jezdni kobiety. Do zdarzenia doszło w sobotnią noc w pobliżu imprezy odbywającej się z okazji Dni Kargowej.

Kobiety w wieku 28, 46 i 72 lata weszły na drogę w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych. Wtedy zostały potrącone przez 22-latka kierującego fiatem punto.

– Jedna z kobiet zmarła na miejscu. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy

– informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Dwie ofiary wypadku były reanimowane. Druga potrącona kobieta również zmarła na miejscu wypadku, trzecia została zabrana do szpitala, ale tam mimo wysiłków medyków zmarła.

– 22-letni kierowca fiata został zatrzymany

– powiedziała podinsp. Stanisławska.

Droga przez kilka godzin była zablokowana. Obecnie trwa prokuratorskie śledztwo mające ustalić przyczyny zdarzenia.

Dodajmy, że Kargowa od lat stara się o dofinansowanie budowy obwodnicy, która wyprowadziłaby ruch samochodów jadących krajową trzydziestką dwójką poza miasto.