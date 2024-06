Ponad stu żołnierzy czynnej służby oraz rezerwistów ruszyło dziś z Żagania motorami, aby odwiedzić mogiły poległych kolegów. Rozpoczął się 5. Rajd Motocyklowy Weteranów. Uczestnicy wydarzenia zapalą znicze na nekropoliach w kilkunastu miejscowościach w kraju.

Polscy żołnierze uczestniczą w misjach poza granicami kraju od 1953 roku. – Niestety część oddała życie. To właśnie dla nich jedziemy. To im poświęcamy swoją pamięć – mówi pułkownik rezerwy Krzysztof Gradys pełnomocnik dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej do spraw weteranów:

Sami weterani uczestniczący w rajdzie podkreślają, że ważne jest, aby wyrażać pamięć o poległych. – Udział w takim wydarzeniu to oprócz przyjemności jazdy motorem wspomnienie tych spośród nas, których już nie ma – podkreślają:

Dodajmy, że w tegorocznej edycji rajdu bierze udział około 1,5 tysiąca weteranów w całej Polsce.