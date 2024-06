Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia w Żaganiu organizuje zajęcia przygotowawcze dla dzieci chcących rozpocząć muzyczną edukację. Pierwsze z nich zaplanowano na 7 czerwca.

Placówka prowadzi nabór na nowy rok szkolny. – Zapraszamy do dołączenia do grupy młodych ludzi lubiących instrumenty smyczkowe, klawiszowe, dęte oraz perkusyjne. Przygotujemy do wyboru właściwego instrumentu. Warto spotkać się z nami jeszcze przed rozpoczęciem nauki – mówi dyrektor szkoły Hubert Dziedzic:

Dodajmy, że w żagańskiej szkole muzycznej naukę dzieci prowadzi 33 nauczycieli.