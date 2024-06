Około 18 tys. osób bierze udział w rozpoczętym oficjalnie w sobotnie popołudnie XXVIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000 organizowanym na Polach Lednickich (woj. wielkopolskie). Tegorocznej odsłonie wydarzenia towarzyszy hasło „Wracaj do domu!”.

Spotkania na Polach Lednickich (pow. gnieźnieński) są organizowane od 1997 r. W przeszłości gromadziły od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. osób. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą spotkań lednickich był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

Mateusz Buliński z biura promocji Lednicy przekazał PAP, że przed godz. 17 na teren spotkania przybyło około 18 tys. osób.

Po procesji i oficjalnym otwarciu 28. spotkania młodych, po godz. 17, do zebranych przemówił prymas Polski abp Wojciech Polak, który nawiązał do tegorocznego hasła lednickiego – „Wracaj do domu!”.

– Dom musi mieć duszę, duszę żyjącą, żywą duszę. Człowiek dostaje tę żywą duszę, kiedy pokornie, jak przed przeszło tysiącem lat Mieszko I, pochyla swoją głowę pod wodami chrztu. I kiedy słyszy – jesteś odrodzona, jesteś odrodzony, z wody i z ducha św. na życie wieczne

– powiedział prymas.

– Niech to spotkanie doda wam sił, nadziei, pokoju serca, abyśmy się mogli odnajdywać jak najpełniej, w naszym domu, którym jest Kościół

– dodał hierarcha.

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu także nawiązał do lednickiego hasła.

– Naszym domem, jest nie tylko nasz dom rodzinny, nasza parafia, także nasze diecezje, ale naszym domem jest cały świat. Cały świat katolicki jest naszym domem. Gdy przychodzimy do tego domu przekraczamy granicę między Niebem i Ziemią. Wszystko to ogarniamy naszym ruchem i jednocześnie myślimy o tej więzi, która istnieje – przynajmniej powinna istnieć – między tymi, którzy są w domu, czyli tymi, którzy są związani więzami miłości między sobą

– powiedział metropolita.

Hierarcha zaznaczył, że wszystkich chrześcijan powinna łączyć „jedna i ta sama miłość Chrystusa”.

W tegorocznym spotkaniu młodych weźmie udział m.in. kardynał Grzegorz Ryś, który po godz. 22. będzie modlił się razem z uczestnikami Lednicy. O północy rozpocznie się tradycyjne przejście pielgrzymów przez lednicką Bramę Rybę.