Pod hasłem „Wracaj do domu!” w sobotnie popołudnie na Polach Lednickich (woj. wielkopolskie) rozpocznie się 28. edycja Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000. Kulminacyjną częścią wydarzenia będzie przejście uczestników przez lednicką Bramę Rybę.

Spotkania na Polach Lednickich (pow. gnieźnieński) są organizowane od 1997 r. W przeszłości gromadziły od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. osób. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą spotkań lednickich był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

Obecny duszpasterz Lednicy, o. Tomasz Nowak OP, w zaproszeniu na spotkanie odniósł się do hasła tegorocznego wydarzenia – „Wracaj do domu!”.

– Dziś, niczym w obrazie z przypowieści o Miłosiernym Ojcu, wypatrujemy was z okien domu, który od lat jednoczy. A ten dom, to Lednica! W tym roku, tak jak w każdym domu, chcemy zaprosić was do wspólnego stołu, by porozmawiać o waszych relacjach z innymi, doświadczeniach i radościach