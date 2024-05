Adam Glapiński powinien jak najszybciej odpowiedzieć za to, że złamał prawo, naruszając godność i powagę urzędu – powiedziała w środę (29 maja) w Studiu PAP była prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz. Oceniła, że procedura ws. postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu powinna być kontynuowana.

– powiedziała PAP Gronkiewicz-Waltz, odnosząc się do wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Według niej, powinno dojść do jak najszybszego „zbadania tych wszystkich dokumentów, do których mają dostęp sędziowie Trybunału Stanu” i wydania orzeczenia.

Była prezes NBP podkreśliła, że nie ma kompletnie nieusuwalnych prezesów banków centralnych.

– Nawet w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, który jest wzorem niezależności, jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli jest poważne uchybienie, to prezes może być odwołany

– zaznaczyła.

Według Gronkiewicz-Waltz, Glapiński złamał prawo „zachowując się jak członek partii”.

– Szczególnym dowodem jest to, że nie liczył się z innymi opcjami politycznymi. Jak walczył o drugą kadencję to poszedł na Nowogrodzką (siedziba PiS – PAP). W ogóle nie spotkał się z żadną inną partią. (…) On narusza apolityczność