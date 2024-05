Prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. premier Mateusz Morawiecki powinni odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji – oceniła w Studiu PAP Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) z komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. Takie wnioski powinny pojawić się wraz z końcowym raportem komisji – dodała.

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych na dwóch posiedzeniach przesłuchiwała byłego premiera Morawieckiego (PiS), który był przesłuchiwany w związku z wydanymi przez niego dwiema decyzjami z 16 kwietnia 2020 r. Pierwsza wydana przez Morawieckiego decyzja polecała Poczcie Polskiej podjęcie i realizację „niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, z powodu panującej wówczas pandemii”. Druga decyzja zobowiązywała PWPW do podjęcia działań przygotowujących wybory, czyli wydrukowania pakietów wyborczych.

W piątek (24 maja) komisja przesłuchuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego (KO), choć Kaczyński nie był wówczas w rządzie, to podejmował decyzje ws. wyborów korespondencyjnych w 2020 r. Przesłuchaniem Kaczyńskiego komisja ma zakończyć przesłuchiwanie świadków, ale – jak powiedział Joński – w razie potrzeby jest gotowa wezwać kolejnych świadków. Raport końcowy komisja planuje przedstawić do końca maja.

– My nie będziemy mieli państwa w pełni praworządnego, uczciwego, jeżeli za łajdactwa, kłamstwa, oszustwa, „lekkie” traktowanie publicznych pieniędzy nikt nie poniesie konsekwencji” – mówiła w piątek w Studio PAP Kucharska-Dziedzic. W jej ocenie może być trudne udowodnienie kluczowym politykom przekroczenia uprawnień, bo „panowie zrobili absolutnie wszystko, żeby nie pozostawiać żadnych materialnych dowodów swojej działalności

– podkreśliła posłanka.

Według niej wiele decyzji dotyczących organizacji wyborów korespondencyjnych odbywało się poza oficjalnym protokołem.

– Na większość tych decyzji nie ma żadnych materialnych dowodów. Nie ma umów, nie ma podpisów, nie ma decyzji, nie ma maili, nie ma dokumentacji ze spotkań. To wszystko odbywało się na tzw. „gębę”

– zauważyła Kucharska-Dziedzic.

Dopytywana, o spotkania polityków w sprawie organizacji wyborów drogą korespondencyjną, posłanka mówiła, że teraz okazuje się, że nie były to spotkania oficjalne.

– Jak się odbywały spotkania w ministerstwach, to się okazywało, że nie były oficjalne. Że ten co zapraszał to właściwie nie zapraszał. (…) Nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta, wszyscy mają sklerozę