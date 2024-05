Umowę na kilkaset pocisków od USA powietrze-ziemia JASSM-ER o zasięgu ok. 1000 km podpisał we wtorek (28 maja) w Warszawie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wartość kontraktu to 735 mln dol., a dostawy przewidziano na lata 2026-30.

– To już nie jest zakup o charakterze taktycznym. To strategiczne wyposażenie, zmieniające nasze zdolności do odstraszania i obrony

– podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że Polska kupiła pociski z rodziny JASSM w latach 2014 i 2018. Zaznaczył, że obecny zakup – MON nie ujawnia dokładnej liczby pocisków – jest dotychczas największy.

– Kolejny tydzień, kolejna umowa

– zauważył minister obrony, przypominając zawarty przed kilku dniami kontrakt na aerostaty obserwacyjne w programie Barbara.

– Z tego elementu sensorycznego, jakim jest „Barbara” przechodzimy do efektorów, jakimi są rakiety powietrze-ziemia dalekiego zasięgu. To jest trwały nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdzamy go po raz kolejny

– podkreślił szef MON.

Zwrócił uwagę, że bez przychylności rządu Stanów Zjednoczonych niemożliwe byłyby bliskie terminy dostaw, które „dają szanse na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa de facto z dnia na dzień”. Dziękował podatnikom, którzy umożliwiają finansowanie modernizacji sił zbrojnych, i swoim poprzednikom, „którzy przysłużyli się temu procesowi, bo to jest proces wieloletni”.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, który odebrał podpisaną umowę, nazwał kontrakt „kolejnym kamieniem milowym w polsko-amerykańskiej współpracy obronnej”.

– Te pociski to znaczący postęp w porównaniu z pociskami, które już się znajdują w arsenale Polski

– wskazywał, dodając, że zwiększą one także sojusznicze zdolności do odstraszania na wschodnich obrzeżach NATO.

– Macie bardzo groźnych sąsiadów, musicie zadbać o bezpieczeństwo

– dodał.

Pocisk manewrujący AGM-158B-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range, produkowany przez Lockheed Martin, jest przeznaczony do wykonywanych ze znacznej odległości uderzeń na infrastrukturę krytyczną, stanowiska dowodzenia, systemy obrony powietrznej i bazy lotnictwa strategicznego przeciwnika. Pociski będą uzbrojeniem myśliwców F-16, a w przyszłości także F-35. Polska dysponuje pociskami JASSM starszych wersji AGM-158A i B o zasięgu ok. 370 km, ma także kilkadziesiąt pocisków w wariancie zwiększonym zasięgu – ER.

Brzezinski wyraził także we wtorek solidarność z polskim żołnierzem ranionym na polsko-białoruskiej granicy.

Do ataku na żołnierza doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mundurowy został dźgnięty ostrym narzędziem przez jednego z migrantów. Pomocy udzieliła mu funkcjonariuszka Straży Granicznej, która została obrzucona kamieniami i konarami drzew.

Brzezinski podkreślił, odnosząc się do sprawy, że „polscy żołnierze strzegący wschodniej granicy, chronią również Amerykę”.