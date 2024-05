Polskie wojsko otrzyma cztery aerostaty radarowej obserwacji obiektów w powietrzu i na powierzchni. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w środę w tej sprawie umowę wartości 960 mln dol. netto.

Zakup zostanie sfinansowany z pożyczki rządu USA w procedurze Foreign Military Financing. System, nabyty w ramach programu Barbara, ma być gotowy do działania w 2027 r. Cztery balony na uwięzi z podwieszonymi radarami uzupełnią obecny system obrony powietrznej i rozpoznania. Aerostaty, które mogą wykrywać obiekty – w tym samoloty, drony, jednostki nawodne i pociski rakietowe – na odległość ponad 300 km, zostaną rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski.

Szef MON, powołując się na doświadczenia z Ukrainy, powiedział, że „rozpoznanie, radiolokacja, wszystkie działania związane z obrazowaniem, namierzaniem celów to klucz do jak najlepszego przygotowania się, klucz de facto do zwycięstwa”. Przypomniał niedawne zakupy sprzętu służącego rozpoznaniu, w tym samolotu wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW.

– Wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo wielowarstwowe musi być rozpoznanie

– dodał, podkreślając, że nowy system wykryje także obiekty na morzu.

Podkreślił, że Polska będzie drugim użytkownikiem tych aerostatów, podobnie jak w przypadku systemu kierowania walką IBCS, z którym będzie zintegrowany system obrony powietrznej.

Ambasador USA Mark Brzezinski, który odebrał od Kosiniaka-Kamysza podpisaną umowę, powiedział, że amerykańsko-polska współpraca wojskowa nigdy nie była tak intensywna jak obecnie.

– Dziś ponownie podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa naszym narodom. Dla rządu nie ma nic ważniejszego od zapewnienia bezpieczeństwa

– dodał.

Podkreślił, że technologie zastosowane w systemie pozwolą uzyskiwać dokładne informacje w czasie rzeczywistym.

– Barbara zwiększa rosnące zdolności do obrony powietrznej, która ma krytyczne znaczenie dla Polski. Wzmacnia NATO. Czyni Polskę bezpieczniejszą. Nie dzielimy się tym zaawansowanym system z każdym. To oznaka zaufania

– dodał.

Program Barbara jako uzupełnienie innych środków rozpoznania był przygotowywany od 2017 r.