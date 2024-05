Szef NATO Jens Stoltenberg apeluje do członków Sojuszu, by pozwolili Ukrainie uderzać ich bronią w cele militarne w Rosji.

Do tej pory chociażby Stany Zjednoczone sprzeciwiały się temu, by ich uzbrojenie z Ukrainy bylo wykorzystywane do tego celu.

W wywiadzie dla The Economist Jens Stoltenberg mówił, że Ukraina jest atakowana i ma prawo do samoobrony.

„Jeśli Ukraina nie będzie miała prawa uderzyć w cele wojskowe na terytorium Rosji, to ciężko będzie jej korzystać z prawa do samoobrony” – mówił.

Na początku miesiąca Wielka Brytania dała zielone światło do atakowania Rosji z ukraińskiego terytorium pozyskanym od Brytyjczyków uzbrojeniem.