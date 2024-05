Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na otwartość ze strony prezydenta, współpracę i szybkie porozumienie ws. powołania nowego ambasadora Polski przy NATO tak, aby polska delegacja na lipcowy szczyt NATO w Waszyngtonie była „jak najbardziej zintegrowana”. „Na lipcowym szczycie w Waszyngtonie Polskę będą reprezentować prezydent oraz szefowie MON i MSZ” – zapowiedział wicepremier.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartek (23 maja), że nie zgodzi się, aby Jacek Najder został stałym przedstawicielem RP przy NATO, ponieważ ta kandydatura nie była z nim konsultowana, co uważa za załamanie procedury.

Według prezydenta odwołanie obecnego ambasadora przy NATO Tomasza Szatkowskiego tuż przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie mogłoby prowadzić do zaburzenia przygotowań do tego wydarzenia.

Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas piątkowego briefingu w Krakowie, że to rząd ma prawo decydować o kierunkach działania polityki międzynarodowej.

– To jest kompetencja, do której jesteśmy zobowiązani. To minister spraw zagranicznych, premier, ale również oczywiście prezydent bierze w tym udział