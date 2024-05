Jedna osoba zmarła a ponad 70 odniosło obrażenia w wyniku gwałtownych turbulencji podczas lotu z Londynu do Singapuru. Na pokładzie Boeinga 777-300ER znajdowało się 211 pasażerów i 18 członków załogi – poinformowały w środę światowe agencje.

Ponad 140 pasażerów i członków załogi samolotu Boeing 777-300ER Singapore Airlines, który podczas z lotu z Londynu do Singapuru znalazł się w strefie silnych turbulencji, dotarło do Singapuru w środę rano po awaryjnym lądowaniu w Bangkoku. Wśród pasażerów dominowali Australijczycy, Brytyjczycy i Singapurczycy.

Buckle up. That is the message from flight attendants and pilots following the severe turbulence encountered by a Singapore Airlines flight that resulted in the death of one and injured dozens of others https://t.co/9EEz7T9iiw pic.twitter.com/rRcj3oUESQ

— Reuters (@Reuters) May 21, 2024