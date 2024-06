Przejechali około 800 kilometrów informując o kolegach strażakach, którzy po przebytych wypadkach potrzebują funduszy na leczenie i rehabilitację.

Dziś 40 strażaków z Polski wjechało do Gorzowa, gdzie na terenie JRG przy ulicy Walczaka zorganizowana została meta strażackiego, charytatywnego ultramaratonu kolarskiego pn. „500 kilometrów plus”. Była to już 8 edycja tego wydarzenia. W tym roku strażacy zbierają dla Sebastiana Lewickiego z JRG8 we Wrocławiu oraz Piotra Milczarka z JRG w Kołobrzegu. Mówi st.kapitan Jędrzej Banasik, współorganizator wydarzenia:

Pomaganie mamy we krwi – mówi starszy brygadier Jarosław Korzeniewski zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie:

W rajdzie dla poszkodowanych kolegów strażaków, udział wzięli także strażacy z Gorzowa. Jednym z nich był Piotr Błażewicz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie:

Informacje dotyczące tego jak wesprzeć poszkodowanych strażaków znajdziecie na facebooku 500 kilometrów +

A film z wjazdu strażaków do Gorzowa już wkrótce w naszych mediach społecznościowych.