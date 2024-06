Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie w Skwierzynie, gdzie miejscowa Pogoń w meczu ostatniej kolejki spotkań IV ligi podejmowała swoją imienniczkę ze Świebodzina.

O ile goście grali w tym meczu o prestiż i o to by po raz 16 nie zejść z boiska pokonanym, o tyle miejscowi musieli co najmniej zremisować by obronić się przed spadkiem do klasy okręgowej. I oba zespoły swoje cele osiągnęły.

W pierwszej połowie bramkarze obu zespołów byli prawie bezrobotni. W drugiej więcej pracy miał golkiper ze Świebodzina, który musiał trzy razy interweniować po strzałach Wenisona Alvesa Barbosy i Toshinari Sato. W 66 minucie kibice już widzieli piłkę w bramce gości, ale Filip Kubacki najpierw sparował piłkę w słupek po strzale Sato, a odbitą od słupka piłkę w ok. 1 metra Barbosa także posłał w słupek. Z kolei w 74 minucie groźny strzał na bramkę miejscowych posłał Jakub Śliwiński, ale na posterunku był Kamil Lorczak.

Dla gości był to 16 z rzędu mecz bez porażki.

Gospodarze, aby pozostać w IV lidze, bez względu na wynik meczu w Starym Kurowie, musieli dziś zremisować i to im się udało.