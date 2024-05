Gazeta dodaje, że choć KO ma wyższe poparcie, to zdobyłaby o 5 mandatów mniej niż PiS. PiS uzyskałby 168 mandatów (o 26 mniej niż obecnie), KO – 163 (o sześć mandatów więcej), TD – 60 mandatów (o 5 mniej niż obecnie), Konfederacja – 51 mandatów (o 33 mandaty więcej), a Lewica – 18, czyli o 8 mniej. Obecna koalicja rządząca miałaby zatem 241 mandatów, czyli o 7 mniej niż obecnie.

– Wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 32,5 proc., tuż za nią plasuje się PiS z wynikiem tylko nieco niższym – 30,1 proc. To różnica w granicach błędu statystycznego. Na podium jest jeszcze Trzecia Droga z poparciem 13,3 proc.; niewiele traci do niej Konfederacja – 12,1 proc. Nową Lewicę popiera zaledwie 7 proc.; 1,7 proc. wybrało opcję „inna partia”, a 3,3 proc. zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”

2. „Super Express”: PiS i PO idą łeb w łeb

Z sondażu, który został opublikowany we wtorkowym (21 maja) „Super Expressie” wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to 32,49 proc. ankietowanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę a 32,15 proc. na Koalicję Obywatelską. Oddanie głosu na Trzecią Drogę zadeklarowało 10,87 proc. ankietowanych, na Konfederację chce głosować 9,46 proc., a na Lewicę – 9,33 proc. Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 3,16 proc. a na inną partię chce głosować 2,54 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 19.05.2024 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków.

