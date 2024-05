W dwa dni po zamachu premier Słowacji Robert Fico znajduje się na granicy życia i śmierci – oznajmił w piątek (17 maja) w radiu publicznym premier Węgier Viktor Orban. Zapewnił, że modli się za ciężko rannego szefa rządu słowackiego. Napastnik przyznał, że kierował się motywami politycznymi. Władze apelują o uspokojenie nastrojów.

Słowackie media poinformowały w piątek (17 maja), o ewentualnym przewiezieniu rannego w zamachu premiera Roberta Ficy do Bratysławy zdecyduje konsylium lekarskie. Konsylium ma się zebrać w poniedziałek.

W czwartek po południu wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak przekazał, że stan zdrowia premiera nadal jest poważny i jego życie nadal jest zagrożone.

– Nie mogę jeszcze powiedzieć, że wygrywamy lub że rokowania są dobre

– zaznaczył Kaliniak, dziękując personelowi medycznemu za opiekę na rannym premierem.

Kaliniak dodał, że Fico ma ograniczoną zdolność komunikowania się.

Do zamachu doszło w środę w godzinach popołudniowych, w miejscowości Handlova, po wyjazdowym posiedzeniu słowackiego rządu. Gdy po spotkaniu Fico witał się z zebranymi na miejscu zwolennikami rządu, stojący wśród nich 71-letni Juraj C. sięgnął po broń i oddał w kierunku premiera pięć strzałów. Jedna z kul trafiła w brzuch, powodując poważne obrażenia. Fico został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Jak poinformował później szef MSW Matusz Szutaj Esztok, sprawca był zainteresowany wydarzeniami politycznymi, a bezpośrednim powodem ataku była jego polityczna niezgoda na wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, zmiany w systemie prawa karnego, ingerencję w niezależność mediów publicznych i odwołanie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Atak na premiera budzi na Słowacji ogromne emocje. Politycy nie kryją, jak bardzo zaistniała sytuacja ich zszokowała. Prezydentka Zuzana Czaputova kilkadziesiąt minut po zamachu w krótkim oświadczeniu powiedziała, że obserwowana w ostatnim czasie na Słowacji retoryka nienawiści prowadzi do czynów z nienawiści.

– Proszę Was, zatrzymajmy to

– dodała.

Z kolei w czwartek u boku prezydentki wystąpił prezydent elekt Peter Pellegrini. Zaapelował on do partii politycznych, aby „zawiesiły albo wyraźnie ograniczyły kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego”. Wyraził też nadzieję, że żaden polityk nie będzie wykorzystywać tego tragicznego wydarzenia do swoich celów.

Politycy słowackiej koalicji rządowej odpowiedzialnością za zamach obarczyli krajowe media. Z kolei opozycja potępiła atak na premiera oraz zapowiedziała, że do czasu uspokojenia sytuacji zawiesza wszelką antyrządową działalność.

Po zamachu na premiera Fico zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa. Po spotkaniu wicepremier, minister obrony Słowacji Robert Kaliniak ogłosił, że gabinet nie wprowadzi w związku z atakiem na premiera stanu wyjątkowego. Zastrzegł jednak, że jeżeli sytuacja w kraju się pogorszy, rząd może w przyszłości podjąć taką decyzję. Rada zdecydowała też o zwiększeniu ochrony najwyższych przedstawicieli państwa, a także dziennikarzy oraz grup i osób szczególnie narażonych na ataki.

Sprawca zamachu na premiera Roberta Fico, 71-letni Juraj C., pochodzi z miejscowości Levice. Leży ona około 80 km od Handlovej, gdzie doszło do zamachu. W ostatnich latach zamachowiec zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji oraz prozy. Media dotarły do informacji, że w 2016 roku Juraj C. miał kontakty z organizacją „Słowaccy poborowi”, która publikowała jego teksty, gdzie krytykował on migrantów oraz państwo słowackie i wyrażał poparcie dla organizacji. Ostatnio Juraj C. brał udział w protestach antyrządowych, m.in. przeciw wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy.

W czwartek szef MSW Matusz Szutaj Esztok poinformował, że policjanci, którzy postawili zamachowcowi zarzuty usiłowania morderstwa z premedytacją, pracują tylko z jedną wersją śledztwa po zamachu na premiera Roberta Fico. Uznali, że było to działanie polityczne. Szutaj Esztok dodał, że prokuratura nadzorująca śledztwo nałożyła ścisłe embargo na informacje dotyczące postępowania.

Broń, z której strzelano do Roberta Fico, Juraj C. posiadał legalnie. Zamach na premiera Fico będzie rozpatrywany jako usiłowanie zabójstwa z premedytacją drugiego stopnia. Sprawcy grozi od 25 lat więzienia do dożywocia.

Premier Fico jest między życiem a śmiercią

– Modlimy się za premiera i kibicujemy Słowacji

– powiedział Orban, dodając, że życzy Ficy „szybkiego powrotu do zdrowia i pracy”.

Premier Węgier dodał, że będzie brakowało obecności szefa słowackiego rządu w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która „wraz z amerykańskimi wyborami może zadecydować o wojnie i pokoju w Europie”.

Orban podkreślił, że bardzo „potrzebujemy Roberta Ficy”, który jest zwolennikiem pokoju, „potrzebujemy pokojowej Słowacji, teraz straciliśmy to wsparcie”.

Premier Słowacji został ciężko ranny w środowym zamachu w miasteczku Handlova, gdzie odbywało się posiedzenie rządu. Zamachowiec, 71-letni Juraj C. – literat i członek Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich – oddał do Ficy kilka strzałów z legalnie posiadanej broni. Przyznał, że kierował się motywami politycznymi.

Fico zaczynał karierę jako zwolennik lewicy, jednak szybko przesunął się w prawo. Już wcześniej sprawował funkcję premiera, jednak w 2018 r. podał się do dymisji w w rezultacie skandalu związanego z zabójstwem dziennikarza, badającego ewentualne powiązania polityków partii Ficy z mafią. Po zeszłorocznej wygranej premier ogłosił pomysł zlikwidowania mediów publicznych. Prezentował podobny światopogląd co premier Węgier, twierdził, że wolność przychodziła zawsze ze wschodu, a wojna z zachodu. Krytykował unijną pomoc wojskową dla Kijowa, a rządzona przezeń Słowacja nie wysyłała wsparcia militarnego na Ukrainę.

Atak na premiera Ficę, jak zauważyła agencja Reutera, był pierwszym od ponad 20 lat znaczącym europejskim zamachem na przywódcę politycznego. Zamach ujawnił narastające napięcia i spolaryzowanie polityczne tak w Słowacji, jak w całej Europie – twierdzi Reuters.

O ewentualnym przewiezieniu rannego premiera do Bratysławy zdecyduje konsylium lekarskie

Premier znajduje się na oddziale intensywnej terapii w poliklinice w Bańskiej Bystrzycy. Po postrzeleniu w środę po południu przeszedł trwającą pięć godzin operację. Fico został ranny w klatkę piersiową oraz brzuch.

W czwartek odwiedził go prezydent elekt Peter Pellegrini, który obejmie urząd głowy państwa w połowie czerwca. Dziennikarzom telewizji informacyjnej TA3 Pellegrini powiedział, że Fico pamięta wszystko z ataku.

– Był zaskoczony, jak mogło do tego dojść i jak szybko zostało to opanowane

– relacjonował Pellegrini w rozmowie z TA3.

Według prezydenta elekta Fico był przytomny podczas transportu z miejscowości Handlova, gdzie doszło do zamachu, do Bańskiej Bystrzycy. Narkozę podano mu w szpitalu bezpośrednio przed operacją.