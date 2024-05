Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak poinformował w czwartek rano (16 maja), że „w nocy lekarzom udało się ustabilizować stan premiera Roberta Ficy, ale jest on nadal poważny”. Szef rządu ma liczne rany postrzałowe odniesione w środowym zamachu w mieście Handlova.

Napastnik przyznał, że kierował się motywami politycznymi. Słowacka scena polityczna jest w szoku.

W czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej Kaliniak zapewnił, że obecnie podejmowane są działania, które mają na celu poprawę stanu zdrowia premiera.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięła również udział dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy Miriam Lapunikova. Poinformowała, że Fico trafił do jej lecznicy z wieloma ranami postrzałowymi. Obecnie szef rządu przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie zajmuje się nim zespół lekarzy. Lapunikova dodała, że w środę Fico był ponad pięć godzin operowany przez dwa zespoły medyków – chirurgiczny i traumatologiczny.

Po zamachu premier został najpierw przewieziony do szpitala w Handlovej, skąd helikopterem przetransportowano go do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Fico padł ofiarą zamachu po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlovej. Sprawca, 71-letni Juraj C. z Levic, postrzelił go pięć razy. Policja natychmiast zatrzymała napastnika. Mężczyzna legalnie posiadał broń, z której strzelał do premiera.

Po zamachu ewakuowano dom kultury, w którym obradował rząd, a okolicę odgrodzono. Służby zadbały także o bezpieczeństwo pozostałych członków rządu.

Zamach na premiera Ficę będzie rozpatrywany jako usiłowanie zabójstwa z premedytacją drugiego stopnia. Sprawcy grozi od 25 lat więzienia do dożywocia.

Premier Fico w szpitalu po zamachu, politycy w szoku

Już kilka godzin po ataku słowackie władze podały, że zamachowiec przyznał, iż kierował się motywami politycznymi, a decyzja o próbie zabicia szefa rządu zapadła krótko po wyborach prezydenckich. Do mediów społecznościowych wyciekło również nagranie, wykonane na korytarzu komendy policji, na którym Juraj C. mówi, że nie zgadza się z polityką rządu i atakami na słowacką telewizję publiczną RTVS.

Jako pierwsi o stanie zdrowia premiera w środę po godz. 20 poinformowali minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok oraz minister obrony Kaliniak. Na specjalnej konferencji przekazali, że Fico jest operowany, a jego stan jest bardzo poważny.

Atak na premiera wywołał na Słowacji ogromne emocje. Politycy nie kryli, jak bardzo zaistniała sytuacja ich zszokowała. Prezydentka Zuzana Czaputova kilkadziesiąt minut po zamachu ograniczyła się jedynie do krótkiego oświadczenia. Podkreśliła w nim, że obserwowana w ostatnim czasie na Słowacji retoryka nienawiści prowadzi do czynów z nienawiści.

– Proszę Was, zatrzymajmy to

– dodała.

Komentatorzy zgodnie potwierdzają, że na twarzy słowackiej prezydentki było widać głębokie poruszenie i smutek.

Zamach na życie premiera wywołał bardzo emocjonalne reakcje polityków słowackiej koalicji rządowej. W czasie konferencji prasowej wiceszef parlamentu i lider koalicyjnej Słowackiej Partii Narodowej Andrej Danko dosłownie wykrzyczał zarzuty pod adresem krajowych mediów. Zaatakował takie tytuły jak Denník N, Sme i Aktuality.

– Chcę zapytać przed kamerą krytyków politycznych – quasi-dziennikarza Bardy’ego, Dennik N, Sme, Aktuality. Czy jesteście zadowoleni?

– mówił polityk podniesionym głosem.

Emocji nie ukrywali również członkowie rządu, którzy w środę wieczorem wystąpili na konferencji prasowej w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Na ich twarzach wyraźnie było widać poruszenie i obawę.

– Stoimy u progu wojny domowej. Proszę, przestańmy (szerzyć nienawiść – PAP). Dzisiejszy atak to potwierdza

– powiedział szef MSW Szutaj Esztok.

Z kolei minister obrony Kaliniak, odpowiadając na pytania dziennikarzy w stanowczy sposób oświadczył, że jego środowisko nigdy nie nadużywało władzy ani swojej pozycji, ani nie posuwało się do mowy nienawiści.

O wiele spokojniej, choć nie bez emocji do wydarzeń odnieśli się również przedstawiciele opozycji. W czasie konferencji prasowej w budynku parlamentu przewodniczący opozycyjnej partii Progresywna Słowacja Michal Szimeczka był ewidentnie poruszony i zasmucony wydarzeniami w Handlovej. Nie tylko potępił atak na premiera, ale też zapowiedział, że do czasu uspokojenia sytuacji jego partia zawiesza wszelką antyrządową działalność.

Komentatorzy obawiają się, że środowe wydarzenia w Handlovej mogą jedynie pogłębić i tak już poważną polaryzację słowackiego społeczeństwa. W ich ocenie sytuacji nie poprawia fakt, że politycy koalicji zamiast jak opozycja tonować nastroje, tylko je zaogniają, rzucając bezpodstawne oskarżenia pod adresem swoich przeciwników.