Trzynaście medali przywieźli z mistrzostw Europy w greckim mieście Loutraki reprezentanci Polski w rywalizacji seniorów. Na dorobek złożyły się dwa złote, trzy srebrne oraz osiem brązowych krążków.

– To kolejny udany start Polaków w czempionacie Europy. Na podium w Galanopoulos Stadium stanęły obie drużyny, a plonem było jedenaście medali w konkurencjach indywidualnych, w tym sześć wśród kobiet. Cieszymy się także z drugiego miejsca w klasyfikacji medalowej imprezy, wyprzedzili nas jedynie sumocy Ukrainy. Praca w klubach przynosi efekty, bowiem w ME 2024 na podium stanęli także młodzieżowcy i juniorzy. Ci pierwsi wywalczyli wśród kobiet i mężczyzn sześć srebrnych i tyle samo brązowych medali. Z kolei juniorki i juniorzy dorzucili do naszego worka medalowego 4 złote krążki, 9 srebrnych i 7 brązowych