Dwa tygodnie po oficjalnym ogłoszeniu, że w Gorzowie Wlkp. rozgrywane będą mecze siatkarskiej PlusLigi prezesi spółek KGHM Cuprum Lublin i Siatkarski Gorzów zaprosili dziennikarzy na konferencję prasową.

W spotkaniu uczestniczył także prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Udział gorzowskiej drużyny w rozgrywkach PlusLigi, to duża radość i duże wyzwanie, mówił przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Robert Surowiec.

Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować walkę w Plus Lidze w takim mieście jak Gorzów, powiedział prezes KGHM Cuprum Lubin Tomasz Tycel.

Radosław Maciejewicz prezes Spółki Siatkarski Gorzów wyjaśnił, że nikt miejsca w Plus Lidze nie kupił. To, że mecze rozgrywane będą w Gorzowie wynika z umowy, w myśl której gorzowska spółka stała się udziałowcem w spółce KGHM Cuprum Lublin, a potwierdził to Tomasz Tycel.

Mimo, że w rozgrywkach formalnie uczestniczyć będzie klub z Lubina, to de facto wszystko będzie zlokalizowane w Gorzowie.

Aby gorzowsko – lubiński klub mógł zagrać w Plus Lidze prezydent Gorzowa Wlkp. dołoży do budżetu klubu jeden milion 200 tysięcy złotych. Jednocześnie Jacek Wójcicki zapewnia, że nie wpłynie to negatywnie na dofinansowanie innych klubów.

Jak zapewniają działacze skład drużyny jest już niemal skompletowany, a celem będzie walka o play off. W tej sytuacji wydaje się, że największym problemem będzie ustalenie wraz z AZS AJP i sekcją piłki ręcznej Stali Gorzów harmonogramu korzystania z głównej hali w Arenie Gorzów.