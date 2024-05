Pięciu mieszkańców obwodu donieckiego Ukrainy zginęło, a trzech zostało rannych w rosyjskim ostrzale, z kolei w obwodzie charkowskim nie żyją cztery osoby cywilne zabite w atakach sił rosyjskich w ciągu ostatniej doby – poinformowały w poniedziałek (27 maja) władze tych regionów.

Dron wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zaatakował w niedzielę stację radarową dalekiego zasięgu „Woroneż M” znajdującą się w Orsku w obwodzie orenburskim ponad 1800 km od granicy – podał w poniedziałek portal Ukrainska Prawda powołując się na swojego rozmówcę w HUR.

Poniedziałek 27 maja mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił dniem żałoby poświęconym uczczeniu pamięci ofiar rosyjskiego ataku z soboty 25 maja – poinformował portal Ukrainska Pravda.

– 26 maja Rosjanie zabili pięciu mieszkańców obwodu donieckiego: dwie osoby w Antoniwce, jedną w Siewersku, Krasnohoriwce i Czasiw Jarze. Trzy osoby zostały ranne w obwodzie w ciągu dnia

– napisał szef donieckich władz wojskowych Wadym Fiłaszkin.

Stojący na czele władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował z kolei, że dwóch mężczyzn zginęło z powodu odniesionych obrażeń po wejściu na minę na obrzeżach wsi Iwaszky.

Dodał, że w miejscowości Bohusławka dwa domy zostały zniszczone w wyniku nalotu wojsk rosyjskich, a kolejne osiem zostało uszkodzonych. Zginęła kobieta, a pięć osób, w tym dwie w wieku dziewięciu i 13 lat, odniosły obrażenia.

W miejscowości Stary Sałtiw w ostrzale zginęła jedna osoba i jedna została ranna. Rany odniosła też jedna osoba w Iwaszkach oraz kolejna w Wowczańsku.

Armia rosyjska nie przestaje atakować obwodu charkowskiego. W sobotę uderzyła w oddział poczty, salon fryzjerski i kawiarnię w centrum Charkowa.

Z kolei sobotnim ataku Rosji na hipermarket budowlany „Epicentr” w Charkowie zginęło kilkanaście osób. Rannych jest co najmniej 25 osób, w tym 14-letni chłopiec.

Prezydent Ukrainy po raz kolejny wezwał zachodnich sojuszników do przekazania jego krajowi większej liczby systemów obrony powietrznej.

– Gdyby Ukraina posiadała wystarczające systemy obrony powietrznej i nowoczesne samoloty bojowe, takie rosyjskie ataki byłyby niemożliwe – przekonywał. – Każdego dnia apelujemy do świata: dajcie nam obronę powietrzną, ratujcie ludzi

– dodał.

Dron zaatakował radar pozahoryzontalny w Rosji ponad 1800 km od granicy

– Ukraiński dron pokonał odległość ponad 1800 kilometrów do wrogiego obiektu, ustanawiając nowy rekord zasięgu drona kamikadze

– przekazało źródło. Efekty ataku są obecnie ustalane.

Rosyjskie media państwowe podały, że dron „rozbił się w pobliżu Orska”, a jego celem „mógł być obiekt wojskowy”.

Orsk leży na południowym Uralu. Wcześniej najbardziej odległym celem zaatakowanym przez ukraińskie drony był obiekt w mieście Saławat w Baszkirii, które znajduje się 140 kilometrów bliżej granicy z Ukrainą niż Orsk.

„Woroneż M” należy do rosyjskich stacjonarnych radarów pozahoryzontalnych. Są one przeznaczone do wykrywania m.in. pocisków balistycznych i manewrujących. Radar ten działa w paśmie fal o szerokości jednego metra i ma zasięg wykrywania celów do 6 tys. km.

Wcześniej pojawiły się informacje, że dron HUR uderzył w inną stację radarową tej grupy, „Woroneż DM”, znajdującą się w miejscowości Głubokij na terytorium Kraju Krasnodarskiego. Została ona zaatakowana 23 maja, co doprowadziło do pożaru obiektu.

27 maja dniem żałoby w Charkowie

Na znak żałoby i pamięci 16 osób, które zginęły i 43 które odniosły rany w ataku na hipermarket budowlany Epicentr, flagi państwowe z czarną wstążką na budynkach władz lokalnych, przedsiębiorstw oraz instytucji i organizacji będą opuszczone do połowy masztu.

Obowiązywać będzie zakaz nadawania muzyki rozrywkowej w marketach i innych placówkach handlowych i usługowych.

Tego samego dnia 25 maja 25 osób zostało rannych w rezultacie rosyjskiego ataku na śródmieście Charkowa, drugiego pod względem wielkości miasta Ukrainy, położonego na północnym wschodzie tego kraju niedaleko granicy z Rosją.